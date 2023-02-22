Осокин Федот Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокин Федот Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осокин Павел Дмитриевич

Мать: Осокина Прасковья Карпова

Рождение ребёнка
28.06.1888

Сын: Осокин Афанасий Федотович

Мать ребёнка: Осокина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Осокин Иван Федотович

Мать ребёнка: Осокина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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