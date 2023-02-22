Осокин Федот Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осокин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.06.1888
Сын: Осокин Афанасий Федотович
Мать ребёнка: Осокина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Осокина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осокина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно