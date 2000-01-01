Осокина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1888
Сын: Осокин Афанасий Федотович
Отец ребёнка: Осокин Федота Павлов
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Осокин Федота Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осокин Федота Павлов
Смерть
Неизвестно