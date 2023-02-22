Осокина (Бочигина) Прасковья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Бочигин Карп Петрович
Мать: Бочигина Агафья Петрова
Бракосочетание
23.01.1848
Рождение ребёнка
03.12.1848
Дочь: Варвара Павлова
Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.01.1850
Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.03.1852
Дочь: Вологина Дарья Павловна
Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.05.1854
Дочь: Феодора Павлова
Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.01.1857
Сын: Осокин (лапинов) Василий Павлов
Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
20.09.1858
Сын: Осокин Иван Павлович
Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.06.1861
Дочь: Кулакова Марфа Павловна
Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.01.1866
Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.11.1867
Дочь: Пьянова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осокин Федот Павлов
Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно