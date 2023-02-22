Осокина (Бочигина) Прасковья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсокина (Бочигина) Прасковья Карпова

Осокина (Бочигина) Прасковья Карпова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Бочигин Карп Петрович

Мать: Бочигина Агафья Петрова

Бракосочетание
23.01.1848

Муж: Осокин Павел Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.12.1848

Дочь: Варвара Павлова

Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.01.1850

Сын: Осокин Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.03.1852

Дочь: Вологина Дарья Павловна

Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.05.1854

Дочь: Феодора Павлова

Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Осокин Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.01.1857

Сын: Осокин (лапинов) Василий Павлов

Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
20.09.1858

Сын: Осокин Иван Павлович

Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.06.1861

Дочь: Кулакова Марфа Павловна

Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1866

Сын: Осокин Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.11.1867

Дочь: Пьянова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Герасим Павлович

Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Федот Павлов

Отец ребёнка: Осокин Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close