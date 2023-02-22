Бочигин Карп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти11.07.1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Устинья Карпова
Мать ребёнка: Бочигина Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Осокина Прасковья Карпова
Мать ребёнка: Бочигина Агафья Петрова
Смерть
11.07.1865
Причина смерти: Понос