Бочигин Карп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочигин Карп Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

11.07.1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Устинья Карпова

Мать ребёнка: Бочигина Агафья Петрова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Осокина Прасковья Карпова

Мать ребёнка: Бочигина Агафья Петрова

Смерть
11.07.1865
Причина смерти: Понос
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