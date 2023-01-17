Осокин Герасим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осокин Павел Дмитриевич
Мать: Осокина Праскева Карпова
Рождение ребёнка
18.09.1894
Мать ребёнка: Осокина Васса Михайловна
Рождение ребёнка
12.11.1899
Дочь: Фёкла Герасимовна
Мать ребёнка: Осокина Васса Михайловна
Рождение ребёнка
11.01.1906
Дочь: Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Осокина Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осокина Васса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осокина Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно