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Осокин Герасим Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осокин Павел Дмитриевич

Мать: Осокина Праскева Карпова

Рождение ребёнка
18.09.1894

Сын: Осокин Иван Герасимович

Мать ребёнка: Осокина Васса Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1899

Дочь: Фёкла Герасимовна

Мать ребёнка: Осокина Васса Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.01.1906

Дочь: Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Осокина Наталья Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина Васса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно
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