Осокина Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсокина Васса Михайловна

Осокина Васса Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1894

Сын: Осокин Иван Герасимович

Отец ребёнка: Осокин Герасим Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1899

Дочь: Фёкла Герасимовна

Отец ребёнка: Осокин Герасим Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Герасим Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close