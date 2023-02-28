Ражева (по 1 мужу Архипова) Фёкла Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРажева (по 1 мужу Архипова) Фёкла Васильева

Ражева (по 1 мужу Архипова) Фёкла Васильева

avatar

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1849

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев

Рождение ребёнка
30.01.1851

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев

Рождение ребёнка
06.01.1853

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.11.1854

Сын: Ражев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1856

Сын: Ражев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев

Рождение ребёнка
10.01.1858

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев

Рождение ребёнка
30.01.1860

Дочь: Агапия Михайлова

Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.05.1861

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close