Ражева (по 1 мужу Архипова) Фёкла Васильева
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1849
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
30.01.1851
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
06.01.1853
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
21.11.1854
Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
12.10.1856
Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
10.01.1858
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
30.01.1860
Дочь: Агапия Михайлова
Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
12.05.1861
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Ражев Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно