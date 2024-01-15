Чупина (Ражева) Татьяна Михайлова
Место рождения
Дата рождения06.01.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1853
Бракосочетание
24.10.1877
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
17.06.1878
Сын: Чупин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Чупин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
01.07.1888
Отец ребёнка: Чупин Андрей Степанович
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно