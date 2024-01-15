Чупина (Ражева) Татьяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина (Ражева) Татьяна Михайлова

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.01.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1853

Отец: Ражев Михаил Васильев

Мать: Ражева (По 1 Мужу Архипова) Фёкла Васильева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
24.10.1877

Муж: Чупин Андрей Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
17.06.1878

Сын: Чупин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Чупин Андрей Степанович

Рождение ребёнка
01.07.1888

Сын: Чупин Косьма Андреевич

Отец ребёнка: Чупин Андрей Степанович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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