Чупин Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения08.10.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1855
Отец: Чупин Степан Иванович
Мать: Чупина Ефимия Никитина
Рождение ребёнка
18.06.1878
Сын: Чупин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Краснихина Анна Петровна
Бракосочетание
06.11.1894
Жена: Краснихина Анна Петровна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно