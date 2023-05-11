Чупин Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупин Андрей Степанович

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1855

Отец: Чупин Степан Иванович

Мать: Чупина Ефимия Никитина

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.06.1878

Сын: Чупин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Краснихина Анна Петровна

Бракосочетание
06.11.1894

Жена: Краснихина Анна Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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