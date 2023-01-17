Краснихина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Кокурин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
18.06.1878
Отец ребёнка: Чупин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
17.04.1880
Сын: Краснихин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Краснихин Василий Спиридонович
с.Наголицыно
Рождение ребёнка
16.08.1881
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Краснихин Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Селянина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Краснихин Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
29.10.1888
Дочь: Зиновия Васильевна
Отец ребёнка: Краснихин Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
14.05.1891
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Краснихин Василий Спиридонович
Бракосочетание
06.11.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно