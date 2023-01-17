Краснихина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кокурин Пётр Захарович

Мать: Кокурина Матрона Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.06.1878

Отец ребёнка: Чупин Андрей Степанович

Рождение ребёнка
17.04.1880

Сын: Краснихин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Краснихин Василий Спиридонович

с.Наголицыно
Рождение ребёнка
16.08.1881

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Краснихин Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Селянина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Краснихин Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
29.10.1888

Дочь: Зиновия Васильевна

Отец ребёнка: Краснихин Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
14.05.1891

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Краснихин Василий Спиридонович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.11.1894

Муж: Чупин Андрей Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснихин Василий Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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