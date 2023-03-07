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Краснихин Василий Спиридонович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.03.1853

Дата смерти

18.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1853

Отец: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич

Мать: Краснихина (ивлева) Акулина Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.04.1880

Сын: Краснихин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Краснихина Анна Петровна

с.Наголицыно
Рождение ребёнка
16.08.1881

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Краснихина Анна Петровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Селянина Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Краснихина Анна Петровна

Рождение ребёнка
29.10.1888

Дочь: Зиновия Васильевна

Мать ребёнка: Краснихина Анна Петровна

Рождение ребёнка
14.05.1891

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Краснихина Анна Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснихина Анна Петровна

Смерть
18.02.1891
Причина смерти: От чахотки
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