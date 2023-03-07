Краснихин Василий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения29.03.1853
Дата смерти18.02.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1853
Рождение ребёнка
17.04.1880
Сын: Краснихин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Краснихина Анна Петровна
с.Наголицыно
Рождение ребёнка
16.08.1881
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Краснихина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Селянина Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Краснихина Анна Петровна
Рождение ребёнка
29.10.1888
Дочь: Зиновия Васильевна
Мать ребёнка: Краснихина Анна Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1891
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Краснихина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснихина Анна Петровна
Смерть
18.02.1891
Причина смерти: От чахотки