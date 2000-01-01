Краснихина (Ивлева) Акулина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти14.04.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марья Спиридоновна
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Краснихин Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акилина(Анастасия) Спиридонова
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Краснихин Пётр Спиридонович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Краснихин (ивлев) Матвей Спиридонович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1884
Ф.570 оп3 д.801
Причина смерти: Болезнь