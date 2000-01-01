Краснихина (Ивлева) Акулина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Ивлева) Акулина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

14.04.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марья Спиридоновна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Краснихин Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акилина(Анастасия) Спиридонова

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Краснихин Пётр Спиридонович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Краснихин (ивлев) Матвей Спиридонович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич

Смерть
14.04.1884
Ф.570 оп3 д.801
Причина смерти: Болезнь
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