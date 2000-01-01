Кокурина Матрона Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти08.07.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Краснихина Анна Петровна
Отец ребёнка: Кокурин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кальмина Наталья Петровна
Отец ребёнка: Кокурин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Кокурин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
19.04.1871
Дочь: Цаплинова Александра Петровна
Отец ребёнка: Кокурин Пётр Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1883
c Селитьба
Причина смерти: водянка