Кокурина Матрона Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокурина Матрона Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

08.07.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Краснихина Анна Петровна

Отец ребёнка: Кокурин Пётр Захарович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кальмина Наталья Петровна

Отец ребёнка: Кокурин Пётр Захарович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кокурин Иван Петрович

Отец ребёнка: Кокурин Пётр Захарович

Рождение ребёнка
19.04.1871

Дочь: Цаплинова Александра Петровна

Отец ребёнка: Кокурин Пётр Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокурин Пётр Захарович

Смерть
08.07.1883
c Селитьба
Причина смерти: водянка
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