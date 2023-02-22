Кокурин Пётр Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти09.05.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Кокурин Захар Иванов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Краснихина Анна Петровна
Мать ребёнка: Кокурина Матрона Фёдоровна
Бракосочетание
03.02.1861
Рождение ребёнка
13.10.1862
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Кокурина Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.08.1865
Дочь: Кальмина Наталья Петровна
Мать ребёнка: Кокурина Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.08.1868
Мать ребёнка: Кокурина Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.04.1871
Дочь: Цаплинова Александра Петровна
Мать ребёнка: Кокурина Матрона Фёдоровна
Смерть
09.05.1893