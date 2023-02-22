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Кокурин Пётр Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

09.05.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кокурин Захар Иванов

Мать: Кокурина Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Краснихина Анна Петровна

Мать ребёнка: Кокурина Матрона Фёдоровна

Бракосочетание
03.02.1861

Жена: Кокурина Матрона Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.10.1862

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Кокурина Матрона Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.08.1865

Дочь: Кальмина Наталья Петровна

Мать ребёнка: Кокурина Матрона Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1868

Сын: Кокурин Иван Петрович

Мать ребёнка: Кокурина Матрона Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.04.1871

Дочь: Цаплинова Александра Петровна

Мать ребёнка: Кокурина Матрона Фёдоровна

Смерть
09.05.1893
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