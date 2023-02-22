Кокурина Екатерина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти10.03.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кокурин Захар Иванов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Илларионова Васса Захаровна
Отец ребёнка: Кокурин Захар Иванов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Кокурин Захар Иванов
Рождение ребёнка
14.06.1841
Дочь: Агриппина Захарова
Отец ребёнка: Кокурин Захар Иванов
Смерть
10.03.1858
Причина смерти: Водянка