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Кокурина Екатерина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

10.03.1858

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кокурин Иван Захарович

Отец ребёнка: Кокурин Захар Иванов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Илларионова Васса Захаровна

Отец ребёнка: Кокурин Захар Иванов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кокурин Пётр Захарович

Отец ребёнка: Кокурин Захар Иванов

Рождение ребёнка
14.06.1841

Дочь: Агриппина Захарова

Отец ребёнка: Кокурин Захар Иванов

Смерть
10.03.1858
Причина смерти: Водянка
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