Цаплинова (Кокурина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Кокурина) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1871

Отец: Кокурин Пётр Захарович

Мать: Кокурина Матрона Фёдоровна

Бракосочетание
11.02.1891

Муж: Цаплинов Иван Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.04.1895

Дочь: Архипова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Цаплинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
08.02.1899

Сын: Цаплинов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
13.04.1902

Дочь: Думнова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Цаплинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
15.12.1909

Сын: Цаплинов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Цаплинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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