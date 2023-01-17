Цаплинова (Кокурина) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1871
Отец: Кокурин Пётр Захарович
Бракосочетание
11.02.1891
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.04.1895
Дочь: Архипова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
До 1897
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
08.02.1899
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.04.1902
Дочь: Думнова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.11.1904
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.12.1909
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Цаплинов Николай Иванович
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Михайлович
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно