Думнова (Цаплинова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1902
Дата смерти14.11.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1902
Бракосочетание
08.11.1920
Рождение ребёнка
27.07.1922
Отец ребёнка: Думнов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Павлина Ивановна
Отец ребёнка: Думнов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
03.02.1933
Дочь: Аникина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Думнов Иван Фёдорович
Смерть
14.11.1969
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область