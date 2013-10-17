Думнова (Цаплинова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Цаплинова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1902

Дата смерти

14.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1902

Отец: Цаплинов Иван Михайлович

Мать: Цаплинова Александра Петровна

Бракосочетание
08.11.1920

Муж: Думнов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
27.07.1922

Сын: Думнов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Думнов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Павлина Ивановна

Отец ребёнка: Думнов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
03.02.1933

Дочь: Аникина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Думнов Иван Фёдорович

Смерть
14.11.1969
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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