Цаплинов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти03.11.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
11.02.1891
Рождение ребёнка
17.04.1895
Дочь: Архипова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна
Рождение ребёнка
До 1897
Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна
Рождение ребёнка
08.02.1899
Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна
Рождение ребёнка
13.04.1902
Дочь: Думнова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна
Рождение ребёнка
21.11.1904
Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна
Рождение ребёнка
15.12.1909
Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Цаплинов Николай Иванович
Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.11.1919
Причина смерти: от поноса
Похороны
Неизвестно