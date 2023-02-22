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Цаплинов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

03.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Цаплинов (аникин) Михаил Иванович

Мать: Цаплинова Феодосия Ильина

Бракосочетание
11.02.1891

Жена: Цаплинова Александра Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.04.1895

Дочь: Архипова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна

Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Цаплинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна

Рождение ребёнка
08.02.1899

Сын: Цаплинов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна

Рождение ребёнка
13.04.1902

Дочь: Думнова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна

Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Цаплинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна

Рождение ребёнка
15.12.1909

Сын: Цаплинов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Цаплинов Николай Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Александра Петровна

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.11.1919
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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