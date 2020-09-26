Цаплинов Николай Иванович
Место рожденияГорьковская обл., Павловский р-н
Дата рождения1912
Дата смерти?.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Горьковская обл., Павловский р-н
Рождение ребёнка
01.08.1935
Мать ребёнка: Цаплинова Глафира Алексеевна
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
19.08.1937
Дочь: Богатырёва Олимпиада Николаевна
Мать ребёнка: Цаплинова Глафира Алексеевна
Военная служба
22.07.1943
Павловский РВК, Горьковская обл., Павловский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1943
Причина смерти: Погиб на ВОВ
Похороны
Неизвестно
Ростовская обл., Константиновский р-н, х. Ведерников