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Цаплинов Николай Иванович

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Место рождения

Горьковская обл., Павловский р-н

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Цаплинов Иван Михайлович

Мать: Цаплинова Александра Петровна

Горьковская обл., Павловский р-н
Рождение ребёнка
01.08.1935

Сын: Цаплинов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Цаплинова Глафира Алексеевна

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
19.08.1937

Дочь: Богатырёва Олимпиада Николаевна

Мать ребёнка: Цаплинова Глафира Алексеевна

Военная служба
22.07.1943
Павловский РВК, Горьковская обл., Павловский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Глафира Алексеевна

Смерть
?.09.1943
Причина смерти: Погиб на ВОВ
Похороны
Неизвестно
Ростовская обл., Константиновский р-н, х. Ведерников
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