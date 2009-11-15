Цаплинов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1904
Дата смерти12.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1904
Рождение ребёнка
22.12.1926
Сын: Цаплинов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Цаплинова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.12.1929
Дочь: Суханова(ламакина) Фаина Михайловна
Мать ребёнка: Цаплинова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
21.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цаплинова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
25.06.1939
Сын: Цаплинов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Цаплинова Анна Сергеевна
Смерть
12.06.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область