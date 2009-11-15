Цаплинов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1904

Дата смерти

12.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1904

Отец: Цаплинов Иван Михайлович

Мать: Цаплинова Александра Петровна

Рождение ребёнка
22.12.1926

Сын: Цаплинов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
11.12.1929

Дочь: Суханова(ламакина) Фаина Михайловна

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
21.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
25.06.1939

Сын: Цаплинов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Сергеевна

Смерть
12.06.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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