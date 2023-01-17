Цаплинова (Вершинина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Вершинина) Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1901

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1901

Отец: Вершинин Сергей Павлович

Мать: Вершинина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Михаил Иванович

Смерть
1967
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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