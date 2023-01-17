Цаплинова (Вершинина) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1901
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1901
Рождение ребёнка
22.12.1926
Рождение ребёнка
11.12.1929
Рождение ребёнка
21.03.1932
Рождение ребёнка
25.06.1939
Смерть
1967
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область