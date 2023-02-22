Думнов Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1920
Жена: Думнова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
03.02.1933
Смерть
Неизвестно