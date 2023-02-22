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Думнов Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1920

Жена: Думнова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
03.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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