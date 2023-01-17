Чупина (Полузаева) Ефимия Никитина
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти23.05.1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Полузаева Никита Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1852
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.10.1855
Отец ребёнка: Чупин Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1857
Отец ребёнка: Чупин Степан Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1860
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Чупин Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1863
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Чупин Степан Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1863
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Чупин Степан Иванович
Смерть
23.05.1866
Причина смерти: Рвота
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Пьянова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Чупин Степан Иванович