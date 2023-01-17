Чупина (Полузаева) Ефимия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупина (Полузаева) Ефимия Никитина

Чупина (Полузаева) Ефимия Никитина

avatar

Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

23.05.1866

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Полузаева Никита Дмитриев

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
20.10.1852

Муж: Чупин Степан Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Чупин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Чупин Степан Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1857

Сын: Чупин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Чупин Степан Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.10.1860

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Чупин Степан Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1863

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Чупин Степан Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.09.1863

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Чупин Степан Иванович

Смерть
23.05.1866
Причина смерти: Рвота
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Пьянова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Чупин Степан Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close