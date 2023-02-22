Вологин Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти03.12.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Вологин Иван Вавилович
Мать: Вологина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
01.12.1902
Сын: Вологин Николай Семёнович
Мать ребёнка: Вологина Орина Степановна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Вологина Орина Степановна
Рождение ребёнка
12.06.1910
Мать ребёнка: Вологина Орина Степановна
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Вологин Александр Семёнович
Мать ребёнка: Вологина Орина Степановна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Рубанова Александра Семёновна
Мать ребёнка: Вологина Орина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1960