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Вологин Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

03.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Вологин Иван Вавилович

Мать: Вологина Дарья Павловна

Рождение ребёнка
01.12.1902

Сын: Вологин Николай Семёнович

Мать ребёнка: Вологина Орина Степановна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Вологин Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Вологина Орина Степановна

Рождение ребёнка
12.06.1910

Сын: Вологин Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Вологина Орина Степановна

Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Вологин Александр Семёнович

Мать ребёнка: Вологина Орина Степановна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Рубанова Александра Семёновна

Мать ребёнка: Вологина Орина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вологина Орина Степановна

Смерть
03.12.1960
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