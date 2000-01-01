Сочков Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1902
Отец: Сочков Алексей Андреевич
Мать: Сочкова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1928
Сын: Сочков Борис Александрович
Мать ребёнка: Сочкова Марина Геврасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торгова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Сочкова Марина Геврасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Сочкова Марина Геврасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрова Фаина Александровна
Мать ребёнка: Сочкова Марина Геврасьевна
Смерть
Неизвестно