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Сочков Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1902

Отец: Сочков Алексей Андреевич

Мать: Сочкова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1928

Сын: Сочков Борис Александрович

Мать ребёнка: Сочкова Марина Геврасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торгова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Сочкова Марина Геврасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Сочкова Марина Геврасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрова Фаина Александровна

Мать ребёнка: Сочкова Марина Геврасьевна

Смерть
Неизвестно
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