Сочкова (Бочкарëва) Марина Геврасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1904
Дата смерти19.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1904
Рождение ребёнка
18.03.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сочков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торгова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Сочков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрова Фаина Александровна
Отец ребёнка: Сочков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Сочков Александр Алексеевич
Смерть
19.02.1953
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область