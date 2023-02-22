Сочкова (Бочкарëва) Марина Геврасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочкова (Бочкарëва) Марина Геврасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1904

Дата смерти

19.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1904

Отец: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Мать: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сочков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торгова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Сочков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрова Фаина Александровна

Отец ребёнка: Сочков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Сочков Александр Алексеевич

Смерть
19.02.1953
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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