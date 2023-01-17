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Бочкарёв Геврасий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1878

Дата смерти

29.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1878

Отец: Бочкарёв Фёдор Афанасьевич

Мать: Бочкарёва Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Рубанова Павлина Геврасьевна

Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Бочкарёв Александр Геврасьевич

Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.10.1902

Сын: Бочкарёв Анатолий Геврасиевич

Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1904

Дочь: Сочкова Марина Геврасьевна

Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1906

Дочь: Богатырёва Клавдия

Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1908

Дочь: Валявина Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.01.1912

Сын: Бочкарёв Афонасий Геврасьевич

Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1914

Сын: Бочкарёв Павел Геврасьевич

Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1918

Сын: Бочкарёв Александр Геврасьевич

Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Смерть
29.10.1967
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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