Бочкарёв Геврасий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1878
Дата смерти29.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1878
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Рубанова Павлина Геврасьевна
Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1901
Сын: Бочкарёв Александр Геврасьевич
Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1902
Сын: Бочкарёв Анатолий Геврасиевич
Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1904
Дочь: Сочкова Марина Геврасьевна
Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1906
Дочь: Богатырёва Клавдия
Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1908
Дочь: Валявина Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1912
Сын: Бочкарёв Афонасий Геврасьевич
Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.12.1914
Сын: Бочкарёв Павел Геврасьевич
Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1918
Сын: Бочкарёв Александр Геврасьевич
Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочкарёва Евлинья Ивановна
Смерть
29.10.1967
Похороны
Неизвестно