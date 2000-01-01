Рубанова (Бочкарёва) Павлина Геврасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти?.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубанов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубанов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1981