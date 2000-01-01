Рубанова (Бочкарёва) Павлина Геврасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Бочкарёва) Павлина Геврасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.10.1981

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Мать: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Алексей Николаевич

Смерть
?.10.1981
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