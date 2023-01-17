Рубанов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1901
Дата смерти01.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1901
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Павлина Геврасьевна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Павлина Геврасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1943
Похороны
Неизвестно
Луганка, Кіровоградська область