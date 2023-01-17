Рубанов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1901

Дата смерти

01.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1901

Отец: Рубанов Николай Фёдорович

Мать: Рубанова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Павлина Геврасьевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Павлина Геврасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Павлина Геврасьевна

Смерть
01.12.1943
Похороны
Неизвестно
Луганка, Кіровоградська область
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