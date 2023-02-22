Рубанова Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1898
Дочь: Барышникова Зиновья Николаевна
Отец ребёнка: Рубанов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
04.03.1900
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Рубанов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
10.03.1901
Сын: Рубанов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Рубанов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
05.05.1903
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Рубанов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
19.07.1905
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Рубанов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
18.09.1908
Отец ребёнка: Рубанов Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно