Рубанова Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубанова Любовь Васильевна

Рубанова Любовь Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1898

Дочь: Барышникова Зиновья Николаевна

Отец ребёнка: Рубанов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
04.03.1900

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Рубанов Николай Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1901

Сын: Рубанов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Рубанов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
05.05.1903

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Рубанов Николай Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.07.1905

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Рубанов Николай Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.09.1908

Сын: Рубанов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Рубанов Николай Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close