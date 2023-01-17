Бочкарёва (Евгения Ивановна) Евлинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Евгения Ивановна) Евлинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1880

Дата смерти

10.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Рубанова Павлина Геврасьевна

Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Бочкарёв Александр Геврасьевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.10.1902

Сын: Бочкарёв Анатолий Геврасиевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Рождение ребёнка
15.02.1904

Дочь: Сочкова Марина Геврасьевна

Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Рождение ребёнка
02.06.1906

Дочь: Богатырёва Клавдия

Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1908

Дочь: Валявина Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.01.1912

Сын: Бочкарёв Афонасий Геврасьевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1914

Сын: Бочкарёв Павел Геврасьевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Рождение ребёнка
01.02.1918

Сын: Бочкарёв Александр Геврасьевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Рождение ребёнка
28.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Смерть
10.01.1968
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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