Бочкарёва (Евгения Ивановна) Евлинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1880
Дата смерти10.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Рубанова Павлина Геврасьевна
Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович
Сын: Бочкарёв Александр Геврасьевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович
Сын: Бочкарёв Анатолий Геврасиевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович
Дочь: Сочкова Марина Геврасьевна
Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович
Дочь: Богатырёва Клавдия
Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович
Дочь: Валявина Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович
Сын: Бочкарёв Афонасий Геврасьевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович
Сын: Бочкарёв Павел Геврасьевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович
Сын: Бочкарёв Александр Геврасьевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Геврасий Фёдорович