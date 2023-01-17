Богатырёва (Бочкарёва) Клавдия
Место рождения
Дата рождения02.06.1906
Дата смерти24.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1906
Рождение ребёнка
30.11.1926
Рождение ребёнка
03.11.1930
Рождение ребёнка
24.08.1934
Рождение ребёнка
27.03.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.1978
Похороны
Неизвестно