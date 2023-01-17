Богатырёва (Бочкарёва) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёва (Бочкарёва) Клавдия

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.06.1906

Дата смерти

24.09.1978

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1906

Отец: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Мать: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Александр Степанович

Рождение ребёнка
03.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Александр Степанович

Рождение ребёнка
24.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Александр Степанович

Рождение ребёнка
27.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырёв Александр Степанович

Смерть
24.09.1978
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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