Валявина (Бочкарёва) Александра Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Бочкарёва) Александра Герасимовна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.05.1908

Дата смерти

29.01.1998

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1908

Отец: Бочкарёв Геврасий Фёдорович

Мать: Бочкарёва Евлинья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валявин Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
16.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валявин Иван Прокопьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
учитель
Смерть
29.01.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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