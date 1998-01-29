Валявина (Бочкарёва) Александра Герасимовна
Место рождения
Дата рождения26.05.1908
Дата смерти29.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1908
Рождение ребёнка
22.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валявин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
16.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валявин Иван Прокопьевич
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
29.01.1998
Похороны
Неизвестно