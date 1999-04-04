Сочкова Павлина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочкова Павлина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1902

Дата смерти

04.04.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сочков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
06.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сочков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сочков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сочков Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сочков Иван Алексеевич

Смерть
04.04.1999
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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