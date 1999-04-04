Сочкова Павлина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1902
Дата смерти04.04.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1922
Рождение ребёнка
06.03.1926
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1999
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область