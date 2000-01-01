Сочкова Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочкова Евдокия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1880

Сын: Сочков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
01.08.1881

Сын: Сочков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
05.08.1884

Сын: Сочков Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
14.05.1886

Сын: Сочков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сочков Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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