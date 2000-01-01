Сочкова Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1880
Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1881
Сын: Сочков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
05.08.1884
Сын: Сочков Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
14.05.1886
Сын: Сочков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно