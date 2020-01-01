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Сочков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сочков Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Афанасьева

Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сочков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сочков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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