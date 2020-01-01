Сочков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Афанасьева
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Афанасьева
Смерть
Неизвестно