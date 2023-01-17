Сочков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1851
Дата смерти13.09.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1851
Отец: Сочков Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.11.1876
Жена: Сочкова Лукерия Фёдорова
Рождение ребёнка
23.09.1879
Мать ребёнка: Сочкова Лукерия Фёдорова
Рождение ребёнка
07.03.1882
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Сочкова Лукерия Фёдорова
Рождение ребёнка
08.07.1884
Дочь: Пьянова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Сочкова Лукерия Фёдорова
Смерть
13.09.1898
Причина смерти: От излишнего употребления водки