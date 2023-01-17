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Сочков Иван Николаевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.08.1851

Дата смерти

13.09.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1851

Отец: Сочков Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
12.11.1876

Жена: Сочкова Лукерия Фёдорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.09.1879

Сын: Сочков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Сочкова Лукерия Фёдорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.03.1882

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Сочкова Лукерия Фёдорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.07.1884

Дочь: Пьянова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Сочкова Лукерия Фёдорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
13.09.1898
Причина смерти: От излишнего употребления водки
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