Сочкова Лукерия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1879
Отец ребёнка: Сочков Иван Николаевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
07.03.1882
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Сочков Иван Николаевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
08.07.1884
Дочь: Пьянова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сочков Иван Николаевич
с. Селитьба
Смерть
Неизвестно