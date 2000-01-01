Сочкова Лукерия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочкова Лукерия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1879

Сын: Сочков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сочков Иван Николаевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
07.03.1882

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Сочков Иван Николаевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
08.07.1884

Дочь: Пьянова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сочков Иван Николаевич

с. Селитьба
Смерть
Неизвестно
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