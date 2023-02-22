Белотелов Фёдор Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
27.01.1857
Рождение ребёнка
15.03.1858
Дочь: Дарья Фёдорова
Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
26.06.1859
Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.06.1859
Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Сочкова Лукерия Фёдорова
Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
07.03.1863
Дочь: Дарья Фёдорова
Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
14.10.1866
Сын: Белотелов Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
14.10.1866
Сын: Белотелов Степан Фёдорович
Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
01.01.1869
Рождение ребёнка
10.02.1870
Рождение ребёнка
07.11.1872
Рождение ребёнка
22.03.1880
Сын: Белотелов Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно