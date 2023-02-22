Белотелов Фёдор Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белотелов Фёдор Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Белотелов Матвей Васильев

Мать: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)

Бракосочетание
27.01.1857

Жена: Белотелова Пелагея Никитина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.03.1858

Дочь: Дарья Фёдорова

Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1859

Сын: Белотелов Павел Фёдоров

Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.06.1859

Сын: Белотелов Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Сочкова Лукерия Фёдорова

Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина

Рождение ребёнка
07.03.1863

Дочь: Дарья Фёдорова

Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина

Рождение ребёнка
14.10.1866

Сын: Белотелов Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина

Рождение ребёнка
14.10.1866

Сын: Белотелов Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1869

Сын: Белотелов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина

Рождение ребёнка
10.02.1870

Сын: Белотелов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1872

Сын: Белотелов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина

Рождение ребёнка
22.03.1880

Сын: Белотелов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белотелова Надежда Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белотелов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Белотелова Пелагея Никитина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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