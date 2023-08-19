Пьянова (Сочкова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова (Сочкова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1884

Отец: Сочков Иван Николаевич

Мать: Сочкова Лукерия Фёдорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.11.1901

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пьянов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
13.11.1903

Сын: Пьянов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Пьянов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
26.12.1904

Сын: Пьянов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Пьянов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
05.06.1912

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Пьянов Василий Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.1915

Дочь: Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Пьянов Василий Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.06.1917

Сын: Пьянов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Пьянов Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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