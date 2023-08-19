Пьянова (Сочкова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1884
Отец: Сочков Иван Николаевич
Мать: Сочкова Лукерия Фёдорова
Рождение ребёнка
06.11.1901
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пьянов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
13.11.1903
Сын: Пьянов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Пьянов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
26.12.1904
Отец ребёнка: Пьянов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
05.06.1912
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Пьянов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
26.04.1915
Дочь: Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Пьянов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
18.06.1917
Отец ребёнка: Пьянов Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно