Сочков Михаил Иванович
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения23.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1879
Отец: Сочков Иван Николаевич
Мать: Сочкова Лукерия Фёдорова
с. Селитьба
Бракосочетание
19.02.1899
Жена: Сочкова Матрона Павловна
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
22.11.1899
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Сочкова Матрона Павловна
Смерть
Неизвестно