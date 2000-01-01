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Сочков Михаил Иванович

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

23.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1879

Отец: Сочков Иван Николаевич

Мать: Сочкова Лукерия Фёдорова

с. Селитьба
Бракосочетание
19.02.1899

Жена: Сочкова Матрона Павловна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
22.11.1899

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Сочкова Матрона Павловна

Смерть
Неизвестно
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