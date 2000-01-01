Штырова (Кальмина) Феодосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штырова (Кальмина) Феодосья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кальмин Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1913

Сын: Штыров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Штыров Василий Андреевич

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
18.11.1914

Сын: Штыров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Штыров Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штыров Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штыров Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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