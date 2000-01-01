Штырова (Кальмина) Феодосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Кальмин Василий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1913
Отец ребёнка: Штыров Василий Андреевич
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
18.11.1914
Сын: Штыров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Штыров Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно