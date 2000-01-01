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Штыров Василий Андреевич

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Место рождения

Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Селитьба

Дата рождения

06.04.1894

Дата смерти

04.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1894

Отец: Штыров Андрей Васильевич

Мать: Штырова Василиса Ивановна

Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Селитьба
Рождение ребёнка
18.10.1913

Сын: Штыров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Штырова Феодосья Васильевна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
18.11.1914

Сын: Штыров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Штырова Феодосья Васильевна

Военная служба
Неизвестно
Дальне-Константиновский РВК, Горьковская обл., Дальне-Константиновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штырова Феодосья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штырова Феодосья Васильевна

Смерть
04.08.1943
Похороны
Неизвестно
Орловская обл., Кромский р-н, Белдяжский с/с, д. Бельдяжки, в районе
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