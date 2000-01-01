Штыров Василий Андреевич
Место рожденияГорьковская обл., Сосновский р-н, д. Селитьба
Дата рождения06.04.1894
Дата смерти04.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1894
Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Селитьба
Рождение ребёнка
18.10.1913
Мать ребёнка: Штырова Феодосья Васильевна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
18.11.1914
Сын: Штыров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Штырова Феодосья Васильевна
Военная служба
Неизвестно
Дальне-Константиновский РВК, Горьковская обл., Дальне-Константиновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1943
Похороны
Неизвестно
Орловская обл., Кромский р-н, Белдяжский с/с, д. Бельдяжки, в районе