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Штырова Василиса Ивановна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.11.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штыров Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1893

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Штыров Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
06.04.1894

Сын: Штыров Василий Андреевич

Отец ребёнка: Штыров Андрей Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ермилова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Штыров Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.1902

Дочь: Цаплинова (чикарева) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Штыров Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
13.12.1907

Сын: Штыров Александр Андреевич

Отец ребёнка: Штыров Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штыров Андрей Васильевич

Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
1945
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