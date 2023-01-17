Штырова Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штыров Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1893
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Штыров Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1894
Отец ребёнка: Штыров Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ермилова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Штыров Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1902
Дочь: Цаплинова (чикарева) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Штыров Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1907
Сын: Штыров Александр Андреевич
Отец ребёнка: Штыров Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
1945