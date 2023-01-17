Цаплинова (Чикарева) (Штырова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1902
Дата смерти26.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1902
Рождение ребёнка
02.08.1927
Рождение ребёнка
12.11.1931
Рождение ребёнка
20.09.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цаплинов (чикарев) Василий Михайлович
Смерть
26.12.1986
Похороны
Неизвестно