Цаплинова (Чикарева) (Штырова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Чикарева) (Штырова) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1902

Дата смерти

26.12.1986

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1902

Отец: Штыров Андрей Васильевич

Мать: Штырова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов (чикарев) Василий Михайлович

Рождение ребёнка
12.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов (чикарев) Василий Михайлович

Рождение ребёнка
20.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов (чикарев) Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Отец ребёнка: Цаплинов (чикарев) Василий Михайлович

Смерть
26.12.1986
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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