Цаплинов (Чикарев) Василий Михайлович
Место рожденияРСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитьба
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитьба
Рождение ребёнка
02.08.1927
Сын: Цаплинов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Цаплинова (чикарева) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
12.11.1931
Дочь: Карлинова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Цаплинова (чикарева) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
20.09.1935
Дочь: Груздева Софья Васильевна
Мать ребёнка: Цаплинова (чикарева) Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: простудился на работах по строительству укрепсооружений на территории Нижегородской области