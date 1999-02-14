Цаплинов (Чикарев) Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов (Чикарев) Василий Михайлович

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Место рождения

РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитьба

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Цаплинов (чикарев) Михаил Васильевич

Мать: Цаплинова (чикарева) Клавдия Михайловна

РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитьба
Рождение ребёнка
02.08.1927

Сын: Цаплинов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Цаплинова (чикарева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
12.11.1931

Дочь: Карлинова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Цаплинова (чикарева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
20.09.1935

Дочь: Груздева Софья Васильевна

Мать ребёнка: Цаплинова (чикарева) Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: простудился на работах по строительству укрепсооружений на территории Нижегородской области
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