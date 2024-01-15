Цаплинова (Чикарева) Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Цаплинов (чикарев) Василий Михайлович
Отец ребёнка: Цаплинов (чикарев) Михаил Васильевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.11.1906
Дочь: Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Цаплинов (чикарев) Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно