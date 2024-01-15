Цаплинова (Чикарева) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Чикарева) Клавдия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Цаплинов (чикарев) Василий Михайлович

Отец ребёнка: Цаплинов (чикарев) Михаил Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.11.1906

Дочь: Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Цаплинов (чикарев) Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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