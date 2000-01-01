Цаплинов (Чикарев) Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов (Чикарев) Михаил Васильевич

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Место рождения

c Селитьба

Дата рождения

28.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885

Отец: Цаплинов Василий Иванович

Мать: Цаплинова Марфа Герасимова

c Селитьба
Рождение ребёнка
1902

Сын: Цаплинов (чикарев) Василий Михайлович

Мать ребёнка: Цаплинова (чикарева) Клавдия Михайловна

РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитьба
Рождение ребёнка
16.11.1906

Дочь: Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Цаплинова (чикарева) Клавдия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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