Цаплинов (Чикарев) Михаил Васильевич
Место рожденияc Селитьба
Дата рождения28.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885
c Селитьба
Рождение ребёнка
1902
Сын: Цаплинов (чикарев) Василий Михайлович
Мать ребёнка: Цаплинова (чикарева) Клавдия Михайловна
РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитьба
Рождение ребёнка
16.11.1906
Дочь: Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Цаплинова (чикарева) Клавдия Михайловна
Смерть
Неизвестно