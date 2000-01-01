Цаплинова (Опарина) Марфа Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Опарина) Марфа Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Опарин (чинаров) Герасим Флорович

Мать: Опарина Евлампия Петровна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Цаплинов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович

Бракосочетание
13.07.1881

Муж: Цаплинов Василий Иванович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
09.10.1882

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович

c Селитьба
Рождение ребёнка
19.10.1883

Сын: Цаплинов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович

Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
28.09.1885

Сын: Цаплинов (чикарев) Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович

c Селитьба
Смерть
Неизвестно
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