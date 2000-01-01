Цаплинова (Опарина) Марфа Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович
Бракосочетание
13.07.1881
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
09.10.1882
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович
c Селитьба
Рождение ребёнка
19.10.1883
Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович
Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
28.09.1885
Сын: Цаплинов (чикарев) Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович
c Селитьба
Смерть
Неизвестно