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Цаплинов Яков Васильевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.10.1883

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1883

Отец: Цаплинов Василий Иванович

Мать: Цаплинова Марфа Герасимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1905

Сын: Цаплинов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.07.1906

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.06.1910

Сын: Цаплинов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Анфиса Яковлевна

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.02.1915

Дочь: Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1917

Сын: Цаплинов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.03.1919

Дочь: Кальмина Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1919
Причина смерти: убит
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