Цаплинов Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1883
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1883
Рождение ребёнка
19.02.1905
Сын: Цаплинов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.07.1906
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.06.1910
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.08.1913
Дочь: Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Анфиса Яковлевна
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.02.1915
Дочь: Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.08.1917
Сын: Цаплинов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.03.1919
Дочь: Кальмина Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна
Смерть
1919
Причина смерти: убит